К закрытию межбанка гривня укрепилась

В пятницу, 27 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,75/26,8, к закрытию котировки составили 26,71/26,74.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные – 26,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные – 26,8.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4243/0,4254, к закрытию котировки составили 0,4251/0,426.
Торги по евро начались с котировок 31,1557/31,2139, к закрытию котировки составили 31,1198/31,1547.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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