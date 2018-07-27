К закрытию межбанка гривня укрепилась

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00

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В пятницу, 27 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,75/26,8, к закрытию котировки составили 26,71/26,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные – 26,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные – 26,8.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4243/0,4254, к закрытию котировки составили 0,4251/0,426.

Торги по евро начались с котировок 31,1557/31,2139, к закрытию котировки составили 31,1198/31,1547.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"