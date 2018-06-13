Кабмин обязал фермеров платить ЕСВ

Правительство дополнило список плательщиков ЕСВ членами фермерского хозяйства - если они не подлежат страхованию на других основаниях

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Кабинет министров дополнил перечень плательщиков единого социального взноса новой категорией - членами фермерского хозяйства, если они не подлежат страхованию на других основаниях. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Это решение позволит разделять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, который уплачивается новой категорией плательщиков - членами фермерского хозяйства, на все виды социального страхования", - гласит сообщение.

С января по декабрь 2018 года размер минимального единого взноса составляет 819 грн.

Ранее Верховный суд пришел к выводу, что физические лица-предприниматели на пенсии освобождаются от уплаты единого социального взноса.