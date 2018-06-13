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13.06.2018, 19:05

Кабмин поручил проверить Антимонопольный комитет

Кабмин поручил проверить Антимонопольный комитет

Госаудитслужба по поручению правительства должна провести проверку АМКУ

Государственная аудиторская служба должна провести аудит Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает пресс-служба.

"Мы получаем много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о том, что есть факты остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок", - заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержки строительства объектов и др.

"Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органах местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим правительству результаты такой проверки", - добавил Александр Саенко.

Ранее проверку АМКУ анонсировал премьер-министр Владимир Гройсман.

В сентябре 2017 года Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Терентьев заявлял, что не против проведения независимого аудита ведомства, чтобы "развеять все инсинуации".

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Теги: кму, Госаудитслужба
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