Кабмин поручил проверить Антимонопольный комитет

Госаудитслужба по поручению правительства должна провести проверку АМКУ

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Государственная аудиторская служба должна провести аудит Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает пресс-служба.

"Мы получаем много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о том, что есть факты остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок", - заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержки строительства объектов и др.

"Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органах местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим правительству результаты такой проверки", - добавил Александр Саенко.

Ранее проверку АМКУ анонсировал премьер-министр Владимир Гройсман.

В сентябре 2017 года Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Терентьев заявлял, что не против проведения независимого аудита ведомства, чтобы "развеять все инсинуации".