Кабмин одобрил введение электронных кассовых чеков

Новая система даст возможность отказываться от кассовых аппаратов и ежемесячных взносов на их обслуживание

Реклама Реклама

Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций (РРО) и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов. Соответствующее решение приняли на заседании правительства сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Минфина.

Система предусматривает онлайн-регистрацию любых устройств - персональных компьютеров, планшетов, смартфонов - без подачи в контролирующие органы документов в бумажном виде и бесплатное их использование вместо кассовых аппаратов.

"Три цели мы достигаем принятием новой схемы. Первое – упрощение ведения бизнеса, и это самое главное. Второе – улучшение обмена в самой фискальной службе между территориальными отделениями. Третье – это уменьшение теневого сектора", - отмечает и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Она напомнила, что сейчас предприниматель регистрирует кассовый аппарат около 5 дней, стоимость его составляет от 5 до 20 тыс. грн, также сложной является сама процедура его регистрации.

По словам премьера Владимира Гройсмана, новая система дает возможность полностью отказываться от кассовых аппаратов и ежемесячных взносов на их обслуживание.

Ранее Гройсман говорил, что Кабмин совместно с Государственной фискальной службой намерен запустить пилотную систему использования РРО. "Аббревиатура РРО (регистраторы расчетных операций) уходит в небытие. Правительство совместно с ГФС предлагает бизнесу обновленную систему e-receipt, которая ударит по серому импорту, нелегальной торговле и контрабанде. Принципиально важно, чтобы в стране был порядок и все честно платили налоги", - отметил он.