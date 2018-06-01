Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

План предусматривает повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов

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Кабинет министров утвердил перечень мер для эффективного мониторинга финансовой системы.

Как отмечает Finclub, эти меры предусматривают повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, они позволят обеспечить более тесное международное сотрудничество, применять целевые финансовые санкции и противодействовать финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы MONEYVAL в 2019 году.