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01.06.2018, 09:57

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

План предусматривает повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов

Кабинет министров утвердил перечень мер для эффективного мониторинга финансовой системы.

Как отмечает Finclub, эти меры предусматривают повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, они позволят обеспечить более тесное международное сотрудничество, применять целевые финансовые санкции и противодействовать финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы MONEYVAL в 2019 году.

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Теги: санкции, кабмин, экономические преступления, финансирование терроризма
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