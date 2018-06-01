Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабинет министров утвердил перечень мер для эффективного мониторинга финансовой системы.
Как отмечает Finclub, эти меры предусматривают повышение эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, они позволят обеспечить более тесное международное сотрудничество, применять целевые финансовые санкции и противодействовать финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы MONEYVAL в 2019 году.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.