Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях

Кабинет министров запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний. Решение представил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба кабмина.
Гройсман подчеркнул, что зарплаты менеджеров должны быть достойными, но "жадность и фантастические цифры бонусов" воспринимать и поддерживать нельзя. "Надо понимать, что владельцем госкомпаний является украинский народ", - добавил премьер.
"В этом вопросе надо поставить точку. Я уважаю независимость корпоративного управления и наблюдательных советов, но предлагаю воспринимать реальность", - заявил он.
Напомним, 18 июня набсовет НАК Нафтогаз Украины решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом. Из этих средств премии председателя компании Андрея Коболева и ее коммерческого директора Юрия Витренко составят $13,9 млн суммарно.
По информации Нафтогаза, уже была выплачена первая часть этих премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Остальная часть будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с российского монополиста остатка выигрыша ($2,6 млрд).
Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.
28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу Нафтогаза по большинству важных вопросов в споре с Газпромом. Арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита и обязал выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.