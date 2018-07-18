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18.07.2018, 13:26

Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях

Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях

Премьер-министр заявил, что нельзя поддерживать жадность менеджеров госкомпаний

Кабинет министров запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний. Решение представил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба кабмина.

Гройсман подчеркнул, что зарплаты менеджеров должны быть достойными, но "жадность и фантастические цифры бонусов" воспринимать и поддерживать нельзя. "Надо понимать, что владельцем госкомпаний является украинский народ", - добавил премьер.

"В этом вопросе надо поставить точку. Я уважаю независимость корпоративного управления и наблюдательных советов, но предлагаю воспринимать реальность", - заявил он.

Напомним, 18 июня набсовет НАК Нафтогаз Украины решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом. Из этих средств премии председателя компании Андрея Коболева и ее коммерческого директора Юрия Витренко составят $13,9 млн суммарно.

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По информации Нафтогаза, уже была выплачена первая часть этих премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Остальная часть будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с российского монополиста остатка выигрыша ($2,6 млрд).

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу Нафтогаза по большинству важных вопросов в споре с Газпромом. Арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита и обязал выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

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Теги: владимир гройсман, кабмин, нафтогаз, газпром, премии нафтогазу
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