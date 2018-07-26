26.07.2018, 14:40 Кадровые перестановки: в Минфине сменились два замминистра

Вместо Юрия Буцы и Сергея Марченко на должность заместителя министра финансов назначены Вергей Верланов и Юрий Джигир Реклама Реклама Кабинет министров уволил заместителей главы Министерства финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Буцу назначили правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом. На должность заместителя министра финансов правительство назначило Сергея Верланова и Юрия Джигира. На своей должности Верланов убудет заниматься вопросами налоговой и таможенной политики, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями. Джигир же возглавит работу над реформами финансирования здравоохранения, образования, социальных услуг и социальной защиты. Читайте также Системный дефицит. Почему Пенсионный фонд задержал выплату пенсий Не под контролем. НБУ рассказал, когда справится с инфляцией

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