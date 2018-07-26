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26.07.2018, 14:40

Кадровые перестановки: в Минфине сменились два замминистра

Кадровые перестановки: в Минфине сменились два замминистра

Вместо Юрия Буцы и Сергея Марченко на должность заместителя министра финансов назначены Вергей Верланов и Юрий Джигир

Кабинет министров уволил заместителей главы Министерства финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Буцу назначили правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом.

На должность заместителя министра финансов правительство назначило Сергея Верланова и Юрия Джигира.

На своей должности Верланов убудет заниматься вопросами налоговой и таможенной политики, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.

Джигир же возглавит работу над реформами финансирования здравоохранения, образования, социальных услуг и социальной защиты.

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Теги: Минфин, кму, Оксана Маркарова
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