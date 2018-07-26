Кадровые перестановки: в Минфине сменились два замминистра

Кабинет министров уволил заместителей главы Министерства финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Буцу назначили правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом.
На должность заместителя министра финансов правительство назначило Сергея Верланова и Юрия Джигира.
На своей должности Верланов убудет заниматься вопросами налоговой и таможенной политики, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.
Джигир же возглавит работу над реформами финансирования здравоохранения, образования, социальных услуг и социальной защиты.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.