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03.09.2018, 12:34

Каким будет курс доллара в конце сентября - прогноз

Каким будет курс доллара в конце сентября - прогноз

За август доллар вырос в цене на 1,4 грн, евро - на 1,5 грн

Гривня может укрепиться за счет продаж валютной выручки агроэкспортеров, в начале и середине сентября, но к концу месяца курс глобально не изменится, считают опрошенные LIGA.net финансисты. Курсовой консенсус-прогноз аналитиков на конец сентября - 28,3 грн/$.

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Данные: аналитики финорганизаций
Украинская валюта стала очередной «жертвой» оттока капитала с развивающихся рынков, говорят аналитики. Глобальные инвесторы не сомневаются, что на заседании 26 сентября Федрезерв США снова повысит учетную ставку до диапазона 2,0-2,25%. Это усилит переход капитала в долларовые активы, считают финансисты. Валюты развивающихся рынков продолжат девальвировать.

Дополнительные факторы давления на курс гривни – выплаты дивидендов “дочками” нерезидентов (свыше $300 млн с начала июля) и крупное возмещение НДС экспортерам (6,9 млрд грн только за три последних дня августа). В качестве виновника девальвации НБУ указал и на теневой агросектор, но участники рынка лишь частично согласны с этим утверждением.

НБУ не намерен удерживать гривню от падения, заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий. При этом только в августе НБУ продал из резервов $0,5 млрд, что сбивало рост котировок, но не повлияло на общий тренд на девальвацию.

В пятницу, 31 августа, валютный межбанк закрылся котировками 28,2/28,24 грн/$, торговая сессия понедельника началась с роста котировок до 28,37/28,42 грн/$. В кассах банков доллар продают по 28,39 грн, покупают - по 28,10. За месяц доллар вырос в цене на 1,4 грн, евро - на 1,5 грн.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин прогнозировал курс гривни на конец года на уровне 28,5 грн/$.

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Теги: курс, доллар, девальвация гривни
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