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19.07.2018, 15:05

Канада финансово поддержит украинский бизнес

Канада финансово поддержит украинский бизнес

Украина в рамках нового проекта финансовой помощи получит от Канады $30 млн

Канада выделит $30 млн на поддержку украинского бизнеса. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубив в Facebook.

"Канада начала новый проект помощи Украине на сумму $30 млн. Средства будут направлены на поддержку украинского предпринимательства и предпринимателей. Совместная украинский-канадская рабочая группа должна вместе выработать решение о приоритетных направлениях. Одно из них – поддержка женского бизнеса", - написал он.

Ранее сообщалось, что МЭРТ создает в Украине Офис развития малого и среднего предпринимательства. Ожидается, что "офис" будет создан до 2020 года и станет переходным этапом перед принятием решения о создании государственного учреждения по реализации политики развития бизнеса в стране. Финансовую поддержку Офиса будет обеспечивать Евросоюз через проект поддержки предпринимательства Forbiz.

24 мая 2017 года Кабмин утвердил Стратегию развития малого и среднего предпринимательства в Украине до 2020 года. Документ предусматривает увеличение роли МСБ в экономике, а также регламентирует создание государственного института по реализации политики развития и предпринимательства.

10 мая 2018 года правительство утвердило план мероприятий относительно реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине.

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Теги: степан кубив, помощь, МЭРТ, бизнес
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