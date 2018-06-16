Китай вводит 25-процентную пошлину на импорт из США

Китай введет дополнительную пошлину на американский импорт на общую сумму 50 млрд в ответ на аналогичные меры, принятые Белым домом. Об этом пишет Reuters.
Издание уточняет, что пошлина составит 25% и будет распространяться на 659 наименований товаров из США.
Вчера, 15 июня, президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. 24-процентная пошлина будет распространяться на товары из Китая предположительно на общую сумму $50 млрд. Кроме того, могут быть введены дополнительные сборы – если Китай примет ответные меры.
В перечень, на который будут распространяться пошлины, входят товары из китайского стратегического плана "Сделано в Китае-2025". По мнению Трампа, внедрение этого плана может повредить экономическому росту США и других стран.
О планах США ввести пошлины стало известно еще 4 апреля.
Тогда сообщалось, что под американские тарифы может попасть сфера высоких технологий Китая - космос, информационные и коммуникационные технологии, а также машиностроение. При этом на такие потребительские товары, как одежда США еще не готовы вводить штрафные пошлины, поскольку повышение цен на них может ударить по американским потребителям.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.