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03.07.2018, 14:10

Китайская валюта просела на 0,8%

Китайская валюта просела на 0,8%

США расшатали юань

В ходе сегоднешних утренних торгов юань упал на 0,8%, что является четвертым по значительности дневным падением китайской валюты за все время.

Об этом сообщает Коммерсант.

Так, паритетный курс юаня по отношению к американскому доллару снизился на 340 базисных пунктов, до 6,6497.

В середине дня в ситуацию вмешался Народный банк Китая, после чего падение юаня сократилось до 0,3%. В заявлении, размещенном в этой связи на сайте Центрального банка КНР, отмечается, что колебания на рынке объясняются сильным долларом и "определенным проциклическим поведением".

При этом, глава Народного банка Китая И Ган сообщил, что "фундаментальные факторы экономики КНР крепки, финансовые риски в целом управляемы, преобразования и усовершенствования ускоряются, экономика входит в стадию высококачественного развития, международный баланс платежей стабилен и чрезграничные потоки капитала в целом сбалансированы".

К слову, по итогам июня юань перенес самое значительное месячное падение по отношению к доллару — на 3,3% с 1994 году.

Вероятной причиной таких коллебаний является торговые баталии КНР и США. Недавно Трамп пригрозил миру новыми торговыми ограничениями.

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Теги: юань, пошлины, Китай
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