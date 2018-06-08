Компания Коломойского добилась приостановки суда по ПриватБанку

Апелляционный админ суд приостановил на пол года дело о ПриватБанке из-за завершения полномочий адвоката Triantal Investments Ltd

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Апелляционный административный суд Киева приостановил рассмотрение жалобы Национального банка Украины на решение о признании противоправным и отмене его распоряжения о проведении проверки ПриватБанка в октябре 2016 года.

Как сообщает Finclub, это решение было принято на заседании суда 7 июня.

Суд объяснил свое решение тем, что получил ходатайство адвоката Triantal Investments Ltd Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который заявил о завершении его полномочий на представление компании в суде.

В НБУ отметили, что в таком случае, согласно действующему законодательству, компания получает до полугода на подготовку к судебному заседанию.

Напомним, в мае 2017 года компания Triantal Investments, которая ранее владела 16,8% акций ПриватБанка, обратилась в суд с требованием признать противоправным и отменить распоряжение НБУ №4274-р от 17 октября 2016 года по внеплановой проверке "Привата".

Результаты этой проверки легли в основу решения НБУ о признании банка неплатежеспособным и сделало возможным его национализацию.

Сумма искового заявления составляет $3 млрд в качестве возмещения убытков, которые, как считает ПриватБанк, он получил из-за нарушений консалтинговой компании PwC при проверке его финансовой отчетности за отчетные периоды 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года.

Впоследствии 2 апреля НБУ подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева.

Третьими лицами в суде выступали Минфин и ПриватБанк.