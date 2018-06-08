Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Жизнь Балуха находится под угрозой – МИД
08.06.2018, 11:52

Компания Коломойского добилась приостановки суда по ПриватБанку

Компания Коломойского добилась приостановки суда по ПриватБанку

Апелляционный админ суд приостановил на пол года дело о ПриватБанке из-за завершения полномочий адвоката Triantal Investments Ltd

Апелляционный административный суд Киева приостановил рассмотрение жалобы Национального банка Украины на решение о признании противоправным и отмене его распоряжения о проведении проверки ПриватБанка в октябре 2016 года.

Как сообщает Finclub, это решение было принято на заседании суда 7 июня.

Суд объяснил свое решение тем, что получил ходатайство адвоката Triantal Investments Ltd Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который заявил о завершении его полномочий на представление компании в суде.

В НБУ отметили, что в таком случае, согласно действующему законодательству, компания получает до полугода на подготовку к судебному заседанию.

Напомним, в мае 2017 года компания Triantal Investments, которая ранее владела 16,8% акций ПриватБанка, обратилась в суд с требованием признать противоправным и отменить распоряжение НБУ №4274-р от 17 октября 2016 года по внеплановой проверке "Привата".

Результаты этой проверки легли в основу решения НБУ о признании банка неплатежеспособным и сделало возможным его национализацию.

Сумма искового заявления составляет $3 млрд в качестве возмещения убытков, которые, как считает ПриватБанк, он получил из-за нарушений консалтинговой компании PwC при проверке его финансовой отчетности за отчетные периоды 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года  и 31 декабря 2015 года.

Впоследствии 2 апреля НБУ подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева.

Третьими лицами в суде выступали Минфин и ПриватБанк.

Читайте также

Прошлое уходит. Почему идея финансового мегарегулятора устарела 06.06.2018Летнее затишье. Что будет с курсом гривни во второй половине года 04.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, НБУ, игорь коломойский, геннадий боголюбов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 