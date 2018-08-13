Кредитоспособность Украины зависит от МВФ - Fitch

В Fitch объяснили, почему Украине нужно продолжать сотрудничать с МВФ

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Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает высокую зависимость кредитоспособности Украины от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом Fitch сообщает на официальном сайте.

Агентство напоминает, что для очередного пересмотра программы МВФ Украина должна обеспечить создание Антикоррупционного суда, достижения прозрачного ценообразования на газ и сохранить стабильную бюджетную политику.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Петром Порошенко продвижение законодательных инициатив в Украине, выполнение обязательств по программе МВФ. Помпео поприветствовал закон об Антикоррупционном суде.

7 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект (N7440) о Высшем антикоррупционном суде.

28 июня закон о запуске Антикоррупционного суда вступил в силу.

Ранее и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина и МВФ близки к согласованию вопроса цен на газ.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

Правительство Украины рассчитывает получить пятый транш на $2 млрд в этом году.

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