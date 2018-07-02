Крупнейшая бизнес-группа США недовольна Трампом - СМИ

Торгово-промышленная палата США недовольна политикой Белого дома в сфере международной торговли

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Крупнейшая бизнес-группа США - Торгово-промышленная палата (ТПП - собирается противостоять торговой политике президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters и напоминает, что ТПП традиционно поддерживает Республиканскую партию.

"Администрация может подорвать наш с таким трудом достигнутый экономический прогресс. Мы должны стремиться к свободной и справедливой торговле, но этот способ – неправильный", - отметил глава палаты Том Донохью.

ТПП насчитывает 3 млн членов. Все они одобрили снижение налогов для бизнеса, которое Трамп утвердил в декабре. Но растущая напряженность в сфере международной торговли поставила Белый дом и американский бизнес по разные стороны баррикад.

Трамп ввел пошлины на целые группы импорта из Китая, Канады и Евросоюза. Они в долгу не остались. Канада анонсировала пошлины на сталь и алюминий из США на общую сумму $12,6 млрд. Китай в этом месяце введет 25-процентную пошлину на американские соевые бобы. ЕС же объявил о пошлинах на такие американские товары, как бурбон и мотоциклы Harley Davidson и др., на сумму $3,2 млрд.

Ранее Белому дому пришлось отказаться от некоторых новых пошлин: представители бизнеса намекнули Трампу, что штаты, которые оказали наибольшую поддержку, серьезно пострадают из-за введения этих пошлин. По данным ТПП, Техас мог недосчитаться почти $4 млрд, Теннесси - $1,4 млрд, Южная Каролина - $3 млрд.