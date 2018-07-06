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06.07.2018, 16:10

Крупные налогоплательщики Украины уплатили в бюджет 151 млрд грн

Крупные налогоплательщики Украины уплатили в бюджет 151 млрд грн

Офис крупных налогоплательщиков подсчитал поступления в госбюджет за первое полугодие

В первом полугодии 2018 года крупные налогоплательщики Украины уплатили в госбюджет 150,8 млрд грн. Об этом Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) сообщает у себя в Facebook.

При этом в Днепре поступления составили 15,1 млрд грн, Запорожье – 7,5 млрд грн, во Львове – 2,7 млрд грн, Одессе – 4 млрд грн, в Харькове – 6,4 млрд грн, в Киеве – 115,1 млрд грн, уточняет ГФС.

Поступления за январь-июнь 2018 года превысили уровень аналогичного периода прошлого года на 22,2 млрд грн, или на 17,3%.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, составила 58,5% от общего сбора по Украине.

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Теги: налогообложение, ГФС
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