Курс евро упал до годового минимума Об этом сообщает Reuters.
Ослабление единой европейской валюты объясняется ситуацией в Турции. Европейский центральный банк обеспокоен тем, что кредиторы ЕС могут пострадать из-за падения курса лиры.
Ранее сегодня доллар в паре с лирой подорожал на 12%. Это худший результат для турецкой валюты с 2001 года, когда страна переживала экономический кризис.
Сейчас же она переживает кризис во взаимоотношениях с Соединенными Штатами. Поэтому инвесторы выводят средства из турецких активов, предпочитая вкладываться в бумаги правительства США и японскую иену.
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