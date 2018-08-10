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10.08.2018, 12:35

Курс евро упал до годового минимума

Курс евро упал до годового минимума

Курс единой европейской валюты сегодня рекордно снизился из-за ситуации в Турции

Курс евро упал до годового минимума Об этом сообщает Reuters.

Ослабление единой европейской валюты объясняется ситуацией в Турции. Европейский центральный банк обеспокоен тем, что кредиторы ЕС могут пострадать из-за падения курса лиры.

Ранее сегодня доллар в паре с лирой подорожал на 12%. Это худший результат для турецкой валюты с 2001 года, когда страна переживала экономический кризис.

Сейчас же она переживает кризис во взаимоотношениях с Соединенными Штатами. Поэтому инвесторы выводят средства из турецких активов, предпочитая вкладываться в бумаги правительства США и японскую иену.

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Теги: евро
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