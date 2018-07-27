Курс наличного доллара приблизился к 27 грн

В пятницу, 27 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 13 коп до 26,6043 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 16,1 коп – до 26,9437 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи – 26,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,33 коп и составляет 30,916 грн, средний курс продажи вырос на 8,1 коп до 31,537. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле – за 31,12 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,879 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 4,31 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,16 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.



Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют