Курс наличного доллара приблизился к 27 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 16,1 коп – до 26,9437 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи – 26,55 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 6,33 коп и составляет 30,916 грн, средний курс продажи вырос на 8,1 коп до 31,537. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле – за 31,12 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 3,879 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 4,31 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,16 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.
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