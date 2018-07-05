Ликвидацию Фидобанка продлили на два года

ФГВФЛ отстрочил ликвидацию Фидобанка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на два года процедуру ликвидации Фидобанка, сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что ликвидацию продлили сроком на два года с 20 июля 2018 до 19 июля 2020 включительно на основании пункта 2 части пятой статьи 12, части первой статьи 35, части пятой статьи 44, части третьей статьи 48 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

На этот же период продлены полномочия ликвидатора Фидобанка Александра Коваленко, подчеркивают в Фонде.