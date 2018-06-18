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18.06.2018, 17:40

Лизинговой компании Укрэксимбанка аннулировали лицензию

Лизинговой компании Укрэксимбанка аннулировали лицензию

Нацкомфинуслуг решил отменить лицензию компании Эксимлизинг

Нацкомфинуслуг решила аннулировать лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг компании Эксимлизинг. Об этом сообщает Finclub, со ссылкой на решение комиссии от 15 июня.

"Аннулировать ООО "Финансовая компания "Эксимлизинг" лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), а именно предоставление услуг финансового лизинга", — говорится в документе.

Руководителем Эксимлизинга являлся Алексей Петухов. 51% компании принадлежит дочернему предприятию Укрэксимбанка – лизинговой компании Укрэксимлизинг, а 49% — Укрэксимбанку.

Напомним, сегодня суд приостановил решение АМКУ оштрафовать Киевстар на 21 млн грн

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Теги: Укрэксимбанк, лицензия, Нацкомфинуслуг
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