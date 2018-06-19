Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Нафтогаз: Английский суд разрешил заморозить активы Газпрома
19.06.2018, 18:20

Лопнувшему банку «Юнисон» назначили ликвидатора

Лопнувшему банку «Юнисон» назначили ликвидатора

Сроком на два года с 19 июня 2018 года по 18 июня 2020 года

Фонд гарантирования вкладов физлиц уполномочил своего представителя Андрея Федорченко для процедуры ликвидации банка «Юнисон» сроком на два года с 19 июня 2018 года по 18 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГВЛ.

В Фонде отметили, что удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка, в очередности, предусмотренной ч. 1 ст. 52 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Сообщалось, что ОСАГО может подорожать из-за высокой убыточности. МТСБУ еще рассматривает возможность повышения тарифов по страховке.

Читайте также

Политический минимум. Выдержит ли бюджет зарплату в 4200 гривень 19.06.2018Касса в смартфоне. Как бизнесу законно сэкономить на платежах 18.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: фгвфл, банк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 