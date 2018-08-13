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13.08.2018, 10:50

Лукашенко: Россия ведет себя варварски

Лукашенко: Россия ведет себя варварски

Президент Беларуси обвинил Россию в недобросовестной конкуренции

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщает Белта.

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавио, что Россия упрекает Запад в создании неконкурентных преимуществ. "А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - сказал глава Беларуси.

В разговоре с работниками завода Гомсельмаш Лукашенко отметил, что на Беларусь в ближайшее время будет оказываться сильное давление со стороны конкурентов, в том числе "старшего брата с Востока".

Ранее сообщалось, что РФ намерена с 1 сентября ограничить реэкспорт нефти через Беларусь и требует компенсацию за прошлые поставки.

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Теги: таможенный союз, Россия, беларусь, александр лукашенко
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