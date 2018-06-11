Львов выпустит облигации на 440 млн грн

НКЦБФР зарегистрировала проспект эмиссии облигаций Львова на общую сумму 440 млн грн

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала проспект эмиссии облигаций Львова на общую сумму 440 млн грн. Об этом сообщает FinClub.

Выпуск и проспект эмиссии бондов серий G и Н НКЦБФР зарегистрировала 7 июня.

19 июня государственный Ощадбанк начнет размещение облигаций Львова серии G на 220 млн грн, а 20 июня - серии Н на 220 млн грн.

Ставка купона составит 17,89%, срок обращения - три года.

Дефицит специального фонда бюджета Львова в 2018 году запланирован в размере 1,99 млрд грн. Он должен быть покрыт средствами общего фонда госбюджета (1,48 млрд грн), заимствованиями (440 млн грн), переходящими остатками (63 млн грн), погашением международного кредита (1,2 млн грн).

В бюджете города предусмотрено 39,6 млн грн расходов на новые привлечения облигаций, на услуги депозитария - 1 млн грн.