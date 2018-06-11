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11.06.2018, 10:35

Львов выпустит облигации на 440 млн грн

Львов выпустит облигации на 440 млн грн

НКЦБФР зарегистрировала проспект эмиссии облигаций Львова на общую сумму 440 млн грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала проспект эмиссии облигаций Львова на общую сумму 440 млн грн. Об этом сообщает FinClub.

Выпуск и проспект эмиссии бондов серий G и Н НКЦБФР зарегистрировала 7 июня.

19 июня государственный Ощадбанк начнет размещение облигаций Львова серии G на 220 млн грн, а 20 июня - серии Н на 220 млн грн.

Ставка купона составит 17,89%, срок обращения - три года.

Дефицит специального фонда бюджета Львова в 2018 году запланирован в размере 1,99 млрд грн. Он должен быть покрыт средствами общего фонда госбюджета (1,48 млрд грн), заимствованиями (440 млн грн), переходящими остатками (63 млн грн), погашением международного кредита (1,2 млн грн).

В бюджете города предусмотрено 39,6 млн грн расходов на новые привлечения облигаций, на услуги депозитария - 1 млн грн.

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Теги: Львов, нкцбфр, гособлигации, госбюджет
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