Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.06.2018, 10:40

Маркарова хочет сохранить команду Данилюка в Минфине

Маркарова хочет сохранить команду Данилюка в Минфине

И.о. министра финансов выразила надежду, что команда экс-главы Минфина Александра Данилюка останется работать

Костяк команды Министерства финансов может остаться в ведомстве. Об этом и.о. министра Оксана Маркарова рассказала телеканалу Интер.

"Мне очень повезло с кадровым потенциалом в министерстве. Надеюсь, если не все, то большинство моих заместителей останется работать", - отметила Маркарова.

Министр финансов Александр Данилюк говорил, что его команда уйдет из министерства после его увольнения. "Люди, которые пришли вместе со мной, Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе, тоже уходят. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", - сказал он.

"Оксана Маркарова остается, но она не приходила со мной", - уточнил Данилюк.

Верховная Рада уволила его 7 июня. На следующий день премьер-министр Владимир Гройсман представил Оксану Маркарову как и.о. министра.

Читайте также

Теневая экономика: побороть нельзя смириться 11.06.2018Прошлое уходит. Почему идея финансового мегарегулятора устарела 06.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Александр Данилюк, Минфин, Оксана Маркарова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 