Маркарова хочет сохранить команду Данилюка в Минфине

И.о. министра финансов выразила надежду, что команда экс-главы Минфина Александра Данилюка останется работать

Реклама Реклама

Костяк команды Министерства финансов может остаться в ведомстве. Об этом и.о. министра Оксана Маркарова рассказала телеканалу Интер.

"Мне очень повезло с кадровым потенциалом в министерстве. Надеюсь, если не все, то большинство моих заместителей останется работать", - отметила Маркарова.

Министр финансов Александр Данилюк говорил, что его команда уйдет из министерства после его увольнения. "Люди, которые пришли вместе со мной, Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе, тоже уходят. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", - сказал он.

"Оксана Маркарова остается, но она не приходила со мной", - уточнил Данилюк.

Верховная Рада уволила его 7 июня. На следующий день премьер-министр Владимир Гройсман представил Оксану Маркарову как и.о. министра.