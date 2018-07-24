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24.07.2018, 09:37

"Есть конструктив": Маркарова о переговорах с МВФ по газу

"Есть конструктив": Маркарова о переговорах с МВФ по газу

И.о министра финансов надеется, что вопрос о предоставлении транша МВФ для Украины будет принят в ближайшее время

Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в эфире Bloomberg TV.

"Я думаю, мы имеем сейчас хорошую дискуссию... Антикоррупциоонный суд, как одно из требований МВФ, был принят... Также по бюджету и ценам на газ у нас (с МВФ – Ред.) очень конструктивный разговор", -  сказала она.

По словам Маркаровой, показатели исполнения госбюджета лучше за первое полугодие 2018 года, чем за первый квартал. Она выразила надежду, что позитивное решение о новом транше от МВФ будет принято в ближайшее время.

Она также отметила, что Украина сохраняет планы выйти в текущем году на рынок еврооблигаций.

Напомним, основными условиями возобновления финансирования Украины по программе МВФ было принятие закона о Высшем антикоррупционном суде и пересмотр цен на газ для населения.

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде. 28 июня он вступил в силу

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%. Однако премьер-министр Владимир Гройсман считает, что такое повышение цен не оправдано и предложил МВФ новый компромисс.

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Теги: владимир гройсман, переговоры, транш мвф, Оксана Маркарова, стоимость газа
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