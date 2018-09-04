MasterCard передает данные о покупках клиентов Google - СМИ

Интернет гигант и платежная система заключи соглашение о передаче информации о финансовых затратах клиентов

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Компания Google и платежная система MasterCard, которая входит в структуру Alphabet Inc, заключила тайное соглашение о передаче информации о финансовых затратах клиентов.

Как сообщает Bloomberg, передаваемая информация касается не только покупок в онлайн магазинах, но и магазинах розничной торговли.

По информации источников агентства, переговоры между Google и Mastercard длились примерно четыре года. Сделка оценивается в $1 млн.

MasterCard – не единственная платежная система, с которой интернет-гигант вел переговоры, утверждают собеседники. Параллельно компания также вела переговоры с другими платежными системами, однако на пока неизвестно, удалось ли ей и с ними заключить аналогичные соглашения.

Также во время переговоров стороны обсуждали возможности распределения прибыли от рекламы, отмечают источники.

Соглашение с MasterCard позволила рекламодателям Google отслеживать покупки клиентов, а также проводить анализ, покупали ли они товары, которые рекламировал поисковик.

В Google и MasterCard отказались комментировать эту информацию. В компаниях подчеркнули, что личные данные пользователей никогда не раскрывались.

Ранее Google подтвердила, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже если эта функция отключена в настройках сервиса. В связи с этим в отношении компании подали судебный иск.

Напомним, 6 лет назад по аналогичной причине компанию оштрафовали на $22,5 млн.