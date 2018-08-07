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Рынок медийной интернет-рекламы Украины превысил 1 млрд грн
07.08.2018, 14:45

Международные резервы НБУ сокращаются третий месяц подряд

Международные резервы НБУ сокращаются третий месяц подряд

Нацбанк сообщил о сокращении золотовалютных резервов на $230 млн в июле

Международные резервы Украины на 1 августа, по предварительным данным, составили $17,75 млрд (в эквиваленте), сократившись за июль на 1,3% или на $229,7 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Причиной снижения резервов НБУ в первую очередь называет осуществление платежей по государственному долгу в иностранной валюте.

В июле на обслуживание и погашение государственного и гарантированного госдолга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) было направлено $321,5 млн. В частности, $231,6 млн из них – на обслуживание и погашение по госбондам, номинированным в инвалюте.

Также на объем резервов повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке. За прошедший месяц чистая продажа валюты регулятором составила $64,4 млн. В первой половине июля НБУ купил $99,0 млн путем интервенции по выбору лучшего курса. Во второй половине он активизировал продажу иностранной валюты для предотвращения чрезмерной волатильности обменного курса – по итогам месяца продано $163,3 млн, в том числе $135,2 млн через интервенции по выбору лучшего курса и $28,1 млн на аукционе.

Основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме $130,9 млн и €60,5 млн.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости курса доллара к другим валютам и банковским металлам) на сумму $45,9 млн.

На 1 августа объем международных резервов покрывает три месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и регулятора, заверяет НБУ.

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Теги: экономика, НБУ, резервы
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