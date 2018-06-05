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05.06.2018, 10:50

Минфин будет проверять законность получения субсидий

Минфин будет проверять законность получения субсидий

Министерство финансов будет проверять данные субсидиантов, чтобы избежать злоупотреблений

Министерство финансов будет проверять законность получения субсидий, чтобы исключить злоупотребление средствами налогоплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов со ссылкой на интервью заместителя министра Сергея Марченко агентству Укринформ.

Марченко отметил, что проверки будут проходить в несколько этапов. По словам замминистра, на первом этапе будут проверять начисления граждан в территориальных подразделениях Минсоцполитики, на втором – проводить верификацию через данные реестров Государственной фискальной службы (учет доходов граждан), Государственной миграционной службы (учет миграции физлиц), минюста (учет имущества) и банков (учет безналичных операций по оплате ценных покупок).

Вся информация будет собираться, и обрабатываться в минфине, что позволит выявлять субсидиантов, имущественное состояние которых, является сомнительным и нуждается в дополнительной проверке, заявил Марченко.

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"Другими словами, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения выявляют потребность и назначают субсидии гражданам. На следующем этапе проводим мониторинг их заявленных доходов и произведенных расходов, чтобы предотвратить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным", - пояснил он.

Замминистра отметил, что с тех пор, как в Украине работает система субсидий, системные проверки еще не проводились. Но сейчас необходимо ее функционирование в автоматическом режиме, подчеркнул он. 

Это создаст предохранители злоупотреблений для огромного количества получателей субсидий, и антикоррупционные - для контролирующих органов, считает Марченко.

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Теги: проверка, Минфин, субсидии, сергей марченко, злоупотребление
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