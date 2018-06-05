Минфин будет проверять законность получения субсидий

Министерство финансов будет проверять данные субсидиантов, чтобы избежать злоупотреблений

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Министерство финансов будет проверять законность получения субсидий, чтобы исключить злоупотребление средствами налогоплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов со ссылкой на интервью заместителя министра Сергея Марченко агентству Укринформ.

Марченко отметил, что проверки будут проходить в несколько этапов. По словам замминистра, на первом этапе будут проверять начисления граждан в территориальных подразделениях Минсоцполитики, на втором – проводить верификацию через данные реестров Государственной фискальной службы (учет доходов граждан), Государственной миграционной службы (учет миграции физлиц), минюста (учет имущества) и банков (учет безналичных операций по оплате ценных покупок).

Вся информация будет собираться, и обрабатываться в минфине, что позволит выявлять субсидиантов, имущественное состояние которых, является сомнительным и нуждается в дополнительной проверке, заявил Марченко.

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"Другими словами, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения выявляют потребность и назначают субсидии гражданам. На следующем этапе проводим мониторинг их заявленных доходов и произведенных расходов, чтобы предотвратить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным", - пояснил он.

Замминистра отметил, что с тех пор, как в Украине работает система субсидий, системные проверки еще не проводились. Но сейчас необходимо ее функционирование в автоматическом режиме, подчеркнул он.

Это создаст предохранители злоупотреблений для огромного количества получателей субсидий, и антикоррупционные - для контролирующих органов, считает Марченко.