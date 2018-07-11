Минфин и ЕИБ разблокировали многомиллионную программу помощи

Маркарова утвердила изменения в соглашения с ЕИБ, которые предусматривают кредит на развитие экономики

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И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала изменения в трех соглашениях между Украиной и Европейским инвестиционным банком, каждая из которых предусматривает привлечение 400 млн евро, сообщает пресс-служба Минфина.

В министерстве отметили, что они касаются инвестирования в модернизацию и восстановление инфраструктуры ЖКХ Украины, расширение возможностей финансирования аграрного сектора экономики, а также развитие частного сектора экономики, в частности проектов малого и среднего предпринимательства.

Соглашение по инвестированию в развитие инфраструктуры Украины было подписано 23 июля 2015 года и ратифицировано Украиной 3 февраля следующего года. Им предусмотрено, что ЕИБ выплачивает кредит до 36-ти траншей в размере не менее 5 млн евро каждый. "Но в процессе реализации проекта оказалось, что эти условия нужно подкорректировать. Изменения в соглашения, которое подписала Маркарова, создает оптимальные условия для выборки средств в рамках этой программы", - уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что внесение изменений в соглашение по инветсированию в аграрную отрасль Украины (подписанное 28 декабря 2015 года и ратифицированное 20 сентября 2016 года), позволяет начать использование средств займа, который станет перспективным источником долгосрочного кредитования.

Согласно соглашению по инвестированию в малый и средний бизнес (соглашение подписано 24 декабря 2014 года, ратифицировано 15 июля 2015 года), кредитные средства от ЕИБ направлены на расширение возможностей финансирования реального сектора экономики и поддержку развития частного сектора экономики. В частности речь идет о проектах малого и среднего бизнеса, учреждений со средней капитализацией и других приоритетных проектов (социально-экономической инфраструктуры, энергоэффективности, а также смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним ).