Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,25 млрд грн и $234 млн

Вчера Минфин провел плановый аукцион по размещению ОВГЗ

Реклама Реклама

Министерство финансов вчера, 12 июня, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,25 млрд грн по 22 заявкам и еще $234,3 млн. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.

Покупатели просили повысить ставку отсечения двухмесячных бумаг с 17,4% до 17,5% годовых, 6-12-месячных - с 17,2% до 17,5% годовых, трехлетних – с 16,1% до 16,5%.

Минфин согласился только на повышение ставки отсечения девятимесячных бумаг с 17,25% до 17,3% годовых и удержал ставку двухмесячных бумаг на уровне 17,44% годовых, 6-12-месячных - 17,25% годовых, трехлетних - 16,15% годовых.

На аукционе по размещению облигаций в долларах с погашением через 581 день спрос составил $ 240,14 млн.

Минфин отклонил три из 30 заявок.