Минфин одолжил на внутреннем рынке 206 млн грн

Министерство финансов вчера, 3 июля, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 206 млн грн.
Как сообщает пресс-служба министерства, были размещены ценные бумаги со сроком обращения 1064 дня на 206,003 млн грн под 16,15% годовых.
Также к размещению предлагались бумаги со сроком обращения 595 и 707 дней, но заявки Минфин не удовлетворил.
27 июня Минфин разместил госбонды почти на 1 млрд грн.
В этом году Украине предстоит выплатить по долгам 326,69 млрд грн, из них 229,37 - по внутреннему долгу. В следующем году - 326,62 млрд грн и 171,88 млрд грн, соответственно, подсчитало Министерство финансов.
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