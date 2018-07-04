Минфин одолжил на внутреннем рынке 206 млн грн

Вчера Минфин продал госбонды на 206 млн по ставке 16,15%

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Министерство финансов вчера, 3 июля, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 206 млн грн.

Как сообщает пресс-служба министерства, были размещены ценные бумаги со сроком обращения 1064 дня на 206,003 млн грн под 16,15% годовых.

Также к размещению предлагались бумаги со сроком обращения 595 и 707 дней, но заявки Минфин не удовлетворил.

27 июня Минфин разместил госбонды почти на 1 млрд грн.

В этом году Украине предстоит выплатить по долгам 326,69 млрд грн, из них 229,37 - по внутреннему долгу. В следующем году - 326,62 млрд грн и 171,88 млрд грн, соответственно, подсчитало Министерство финансов.