Минфин одолжил на внутреннем рынке более 956 млн грн

Министерство финансов 26 июня на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 956,5 млн грн. Об этом сообщается на сайте министерства.
Минфин привлек средства в результате доразмещения гривневых бондов сроками 1071 дня под 16,75% и 98 дней под 17,10%.
"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 26 июня 2018, в государственный бюджет привлечено 956 566 097,20 грн", - говорится в сообщении.
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