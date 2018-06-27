Минфин одолжил на внутреннем рынке более 956 млн грн

Вчера министерство финансов разместило гособлигации почти на 1 млрд грн

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Министерство финансов 26 июня на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 956,5 млн грн. Об этом сообщается на сайте министерства.

Минфин привлек средства в результате доразмещения гривневых бондов сроками 1071 дня под 16,75% и 98 дней под 17,10%.

"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 26 июня 2018, в государственный бюджет привлечено 956 566 097,20 грн", - говорится в сообщении.