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27.06.2018, 10:22

Минфин одолжил на внутреннем рынке более 956 млн грн

Минфин одолжил на внутреннем рынке более 956 млн грн

Вчера министерство финансов разместило гособлигации почти на 1 млрд грн

Министерство финансов 26 июня на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 956,5 млн грн. Об этом сообщается на сайте министерства.

Минфин привлек средства в результате доразмещения гривневых бондов сроками 1071 дня под 16,75% и 98 дней под 17,10%.

"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 26 июня 2018, в государственный бюджет привлечено 956 566 097,20 грн", - говорится в сообщении.

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Теги: аукцион, госбюджет, Минфин, гособлигации
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