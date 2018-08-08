Минфин одолжил у банков крупную сумму

Министерство разместило ОВГЗ на сумму 10,038 млрд грн

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Министерство финансов Украины на аукционе 7 августа разместило ОВГЗ на общую сумму 10,038 млрд грн.

Как сообщает Finclub, гривневые ОВГЗ были размещены на 4,528 млрд грн, валютные - на $187 млн и 69 млн евро.

Трехмесячные и полугодовые гривневые ОВГЗ размещены под 18% годовых (удовлетворено 7 и 4 заявки на 1,745 млрд грн и 1,038 млрд грн соответственно), годовые бумаги купили с доходностью 17,8% годовых (всего на 11,8 млн грн).

Двухлетние ОВГЗ с доходностью 16,8% годовых банки купили на 1,734 млрд грн.

Долларовые ОВГЗ размещались со сроком обращения 105 и 203 дня с доходностью 5,52% и 5,89% годовых.

Евровые облигации Минфин продал под 4,39% годовых по десяти заявкам на 77 дня.

Рекордный объем размещения был 27 марта. Тогда Минфин привлек более 20 млрд грн.