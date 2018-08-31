Минфин подсчитал, сколько Украине надо заплатить по долгам

До конца года Украина должна выплатить по внешнему госдолгу более $3,2 млрд (по курсу НБУ)

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До конца этого года Украине нужно заплатить по внешнему государственному долгу 90,98 млрд грн, или $3,24 млрд по текущему курсу Национального банка Украины. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

По соглашениям, действующим на 27 августа, в том числе - погашение долга на 50,14 млрд грн ($1,78 млрд) и 40,84 млрд грн ($1,45 млрд) за его обслуживание. В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию внешнего госдолга составят 143,54 млрд грн ($5,1 млрд), в 2020 году – 169,92 млрд грн ($6,04 млрд).

В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить внешним кредиторам 1,483 трлн грн, что по текущему официальному курсу составляет $52,79 млрд.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-июль 2018 года сократился на 0,8% в долларовом эквиваленте - до $75,71 млрд, на 5,4% в гривневом эквиваленте - до 2,026 трлн грн.