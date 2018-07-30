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30.07.2018, 15:05

Минфин привлек меньше новых долгов

Минфин привлек меньше новых долгов

За январь-июнь Министерство финансов одолжило около 87 млрд грн

Министерство финансов Украины в первом полугодии привлекло в государственный бюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,85 млрд грн, в том числе внешних – 2,7 млрд грн. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.

В рамках погашения госдолга Минфин выплатил 104,72 млрд грн, в том числе по внешнему долгу – 23,76 млрд грн.

Кроме того, Минфин выплатил 55,39 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств, указывает ГКСУ.

Ранее сообщалось, что на 1 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составил почти 2 трлн грн. За месяц госдолг увеличился на 5 млрд грн.

Программа управления госдолгом, которую правительство утвердило в начале этого года, предполагала размещение Минфином в 2018 году долговых инструментов на 231,96 млрд грн, в том числе на внешних рынках – на 108,2 млрд грн.

По оценкам Министерства финансов, госдолг к концу этого года не должен превысить 2,76 трлн грн.

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Теги: госдолг, Минфин
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