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25.07.2018, 17:15

Минфин сообщил, что профинансировал выплату пенсий

Минфин сообщил, что профинансировал выплату пенсий

Министерство финансов рассказало, сколько направило на выплату пенсий за январь-июль

Министерство финансов полностью профинансировало расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий. Об этом министерство сообщает у себя в Facebook.

"В соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда государственного бюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль 2018 утверждены в сумме 83,4 млрд грн", - уточняет Минфин.

"По состоянию на 25 июля 2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью. 12 июля 2018 был перечислен Пенсионному фонду последний платеж на сумму 2,5 млрд грн", - отмечает министерство.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы.

Ранее сегодня Пенсионный фонд (ПФУ) Украины заявил, что задержка с выплатой пенсий в июле связана с задержкой поступления единого социального взноса.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман возлагает ответственность за задержки на руководство ПФУ.

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Теги: госбюджет, Минфин, пенсия
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