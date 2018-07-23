Минфин запускает официальную страницу в терминале Bloomberg

Министерство финансов Украины запускает официальную страницу в терминале Bloomberg. Об этом объявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе визита в Великобританию.
В Минфине пояснили, что - это доступный информационный ресурс о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина.
"Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украиной", - отмечается в сообщении.
Теперь каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении и результатах аукционов.
Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственной займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.
Пользователи терминала Bloomberg могут найти официальную страницу Минфина через функцию MFU.
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