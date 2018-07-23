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23.07.2018, 13:41

Минфин запускает официальную страницу в терминале Bloomberg

Минфин запускает официальную страницу в терминале Bloomberg

Иностранные инвесторы смогут больше узнать об украинских суверенных финансовых инструментах

Министерство финансов Украины запускает официальную страницу в терминале Bloomberg. Об этом объявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе визита в Великобританию.

В Минфине пояснили, что - это доступный информационный ресурс о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина.

"Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украиной", - отмечается в сообщении.

Теперь каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении и результатах аукционов.

Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственной займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Пользователи терминала Bloomberg могут найти официальную страницу Минфина через функцию MFU.

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Теги: терминал Bloomberg, Минфин, Оксана Маркарова, ОВГЗ
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