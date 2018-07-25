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25.07.2018, 15:20

Минфин покинул еще один замминистра

Минфин покинул еще один замминистра

Заместитель министра финансов Сергей Марченко уходит со своего поста

Заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко подал заявление об отставке. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"В секретариате Кабинета министров обрабатываются соответствующее материалы относительно увольнения Марченко С.М. с должности заместителя министра финансов Украины", - сообщили в секретариате правительства.

Сергей Марченко и Юрий Буца были назначены заместителями министра финансов в мае 2016 года. Ранее Марченко заявлял о намерении подать в отставку со своей должности после того, как и.о. министра финансов Оксана Маркарова определится с кандидатом для его замены.

Новыми заместителями министра финансов могут стать Сергей Верланов и Юрий Джигир, которые в качестве претендентов на должности заместителей министра финансов заполнили декларации за 2017 год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

7 июня Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана. Затем Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов.

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Теги: Минфин, Оксана Маркарова, сергей марченко
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