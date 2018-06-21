МВФ утвердил Аргентине кредит на $50 млрд

В Международном валютном фонде одобрили трехлетний план по резервному финансированию Аргентины

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил трехлетнее соглашение о резервном финансировании (SBA) для Аргентины на сумму $50 млрд. (эквивалент 35,379 млрд. SDR, или около 1,110% от квоты Аргентины в МВФ).

Как говорится в пресс-релизе МВФ, это решение позволяет властям Аргентины немедленно совершить покупку в размере $15 млрд, что эквивалентно 10,614 млрд. SDR, или 333% от квоты Аргентины. $7,5 млрд этой суммы будет использована для бюджетной поддержки, а оставшаяся сумма ($35 млрд) будет предоставлена ​​в течение срока действия соглашения при условии ежеквартального рассмотрения Исполнительным советом, уточняют в фонде.

Отмечается, что этот экономический план направлен на укрепление экономики страны, сокращение госдолга и снижение инфляции с нынешних 28% до 15% уже в этом году, 17% - в 2019 году и 13% - в 2020 году.

Кроме того, как утверждают в МВФ, в этом плане предусмотрены меры по защите наиболее уязвимых слоев общества путем поддержания социальных расходов и, если социальные условия будут ухудшаться, путем предоставления большего объема расходов на сеть социальной защиты Аргентины.

В мае этого года курс Аргентинского песо упал на около 25% по отношению к доллару на фоне инфляции, прогнозов по снижению урожая сои из-за засухи и исхода инвесторов. Это тогда поставило под сомнения возможности страны обслуживать внешний долг. Впоследствии Центральный банк страны повысил ключевую ставку с 27,25% до 40%.