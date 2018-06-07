На ПриватБанк подали коллективный иск из-за утечки данных в РФ

Юристы ИСУ ЛОЕРС заявили, что ПриватБанк и НБУ нарушили законодательство Украины

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750 клиентов ПриватБанка 6 июня подали против финучреждения коллективный иск. Причиной называются действия руководства Национального банка Украины и ПриватБанка, которые привели к несанкционированной передаче третьим лицам личных данных клиентов (в том числе на территорию России). Об этом сообщает Finclub со ссылкой на адвокатское объединение "ИСУ ЛОЕРС".

Юристы считают, что это нарушает ст. 1076 Гражданского Кодекса и ст. 60 закона "О банках и банковской деятельности" относительно банковской тайны, ст. 32 Конституции Украины о запрете на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, ст. 24 закона "О защите персональных данных" и другие.

По данным издания сбор заявлений о присоединении к коллективному иску против Приватбанка был объявлен в конце февраля.

"В исковом заявлении содержится требование выплатить каждому из истцов по 11 тыс. грн компенсации за неправомерные действия должностных лиц государственного банка. В случае выигрыша иска, в чем юристы АО "ИСУ ЛОЕРС" абсолютно убеждены, каждый истец отчислит в их пользу 10% от суммы компенсации, которую окончательно определит суд. В случае же проигрыша в суде истцы не будут платить ничего, в том числе и судебный сбор", - обещают адвокаты.

Генпрокуратура только недавно заинтересовалась этим преступлением, отмечают юристы.

В конце 2017 года НБУ отрицал утечку информации о клиентах Привата в РФ, заявив, что "кто-то пытается спекулировать на этой теме".