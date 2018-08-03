НАБУ обязали возобновить расследование против Гонтаревой

Суд постановил возобновить расследование в отношении экс-главы НБУ из-за предоставления недостоверной информации в декларации

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Апелляционный суд Киева отменил постановление детектива НАБУ о закрытии уголовного дела в отношении экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в связи с тем, что она подала недостоверную информацию в декларации. Об это свидетельствует постановление Апелляционного суда города Киева от 24 июля.

Согласно документу, жалобу на решение Соломянского райсуда, который отказал в отмене постановления НАБУ подал адвокат Юрий Харченко, действуя в интересах третьего лица.

В своей жалобе Харченко указывает, что решение детектива НАБУ было обосновано тем, что затраты экс-председателя НБУ на отдыхе на Мальдивских островах в июле 2016 году составляли 249,8 тыс. грн, что меньше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и не создает объективной причины для уголовного дела.

Кроме того, по мнению детектива, как заявил Харченко, оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании ч. 2 ст. 52 закона Украины "О предотвращении коррупции", и потому, уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена.

В апелляционной жалобе Харченко также указывает на ряд следственных и процессуальных действий, которые, по мнению апеллянта, детектив НАБУ должен был провести для установления фактических обстоятельств уголовного производства, но так и не сделал этого.

За все время досудебного расследования в течение 8 месяцев детективом НАБУ не допрошено ни одно лицо, в том числе заявитель в данном уголовном производстве, что лишило последнего использовать свое право на подачу заявлений и документов в подтверждение своего заявления, отмечал апеллянт.

В июле 2017 года суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование Гонтаревой недостоверных данных.

В апреле того же года Гонтарева заявила о своей отставке с должности главы Нацбанка, однако уволили ее с должности только в марте 2018 года.

Напомним, 26 июля НАБУ закрыло дело против Гонтаревой.