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19.07.2018, 12:15

Наличные курсы на 19 июля: доллар прибавил еще 4 копейки

Наличные курсы на 19 июля: доллар прибавил еще 4 копейки

В четверг, 19 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,67 коп до 26,1357 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,1 коп – до 26,4023 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи – также 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6 коп и составляет 30,4203 грн, средний курс продажи вырос на 3,66 коп до 30,9473. Продать евро дороже можно за 30,64 грн, купить дешевле – за 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,853 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,267 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,17 грн.


Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Теги: курсы валют, наличные курсы
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