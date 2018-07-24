Наличные курсы валют: доллар продолжает дорожать

Во вторник, 24 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 7,94 коп до 26,3367 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 13,54 коп – до 26,6567 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи – также 26,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,5 коп и составляет 30,6347 грн, средний курс продажи вырос на 5,63 коп до 31,1913. Продать евро дороже можно за 30,9 грн, купить дешевле – за 30,81 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,848 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на к1,8оп и составляет 4,264 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,11 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,17 грн.



Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют