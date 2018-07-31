Наличные курсы валют: доллар растет

Во вторник, 31 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6,37 коп до 26,6867 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,44 коп – до 27,0207 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,81 грн, минимальный курс продажи – 26,92 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,67 коп и составляет 31,0937 грн, средний курс продажи вырос на 16,56 коп до 31,7303. Продать евро дороже можно за 31,31 грн, купить дешевле – за 31,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,7 коп и составляет 3,911 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,8 коп и составляет 4,35 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,27 грн.



Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют