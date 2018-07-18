Наличные курсы валют на 18 июля: доллар подорожал

В среду, 18 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,26 коп до 26,0983 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,37 коп – до 26,341 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,22 грн, минимальный курс продажи – 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,14 коп и составляет 30,4173 грн, средний курс продажи упал на 0,1 коп до 30,9287. Продать евро дороже можно за 30,64 грн, купить дешевле – за 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,855 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 4,27 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,18 грн.



Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют