Наличный доллар незначительно подорожал

В понедельник, 23 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,2 коп до 26,2573 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,23 коп – до 26,5213 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи – 26,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,47 коп и составляет 30,5797 грн, средний курс продажи вырос на 17,5 коп до 31,135. Продать евро дороже можно за 30,83 грн, купить дешевле – за 30,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,84 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 4,246 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,12 грн.



Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют