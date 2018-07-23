Наличный доллар незначительно подорожал

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,23 коп – до 26,5213 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи – 26,45 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 16,47 коп и составляет 30,5797 грн, средний курс продажи вырос на 17,5 коп до 31,135. Продать евро дороже можно за 30,83 грн, купить дешевле – за 30,95 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,84 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 4,246 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,12 грн.
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