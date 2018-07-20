Наличный доллар подорожал на 6 копеек

В пятницу, 20 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 11,96 коп до 26,2553 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,67 коп – до 26,459 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи – 26,46 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,3 коп и составляет 30,415 грн, средний курс продажи вырос на 1,27 коп до 30,96. Продать евро дороже можно за 30,68 грн, купить дешевле – за 30,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,835 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 1,8 коп и составляет 4,249 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.



Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют