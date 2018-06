Нацбанк подозревают в растрате госсредств при аудите Приватбанка

Нацполиция подозревает НБУ, Минфин и Приват в сговоре для вывода госсредств

Главное управление Национальной полиции проверят закупку работниками Национального банка Украины, Приватбанка и Министерства финансов консультационных услуг у международных компаний для проведения расследования в ПриватБанке. Об этом говорится в решении Дарницкого райсуда Киева от 20 июня.

В документе утверждается, что 15 февраля в Дарницкое управление полиции поступило постановление Дарницкого райсуда Киева по обращению от одного из народных депутатов о совершении уголовного преступления работниками НБУ и ПриватБанка в соучастии с работниками Минфина, а также компаний, проводивших расследование в ПриватБанке - Kroll Associates UK Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP.

По словам депутат, должностные лица госструктур заказали консультационные услуги консалтинговых компаний за завышенными ценами без цена без цели предоставления реальных услуг. За это НБУ уплатил более 66,2 млн грн бюджетных средств в пользу AlixPartners и 20 млн грн - в пользу Kroll Associates U.K. Limited, что значитель превышает рыночную стоимость юридических услуг отечественных компаний, поясняется в решении суда.

В связи с этим 6 апреля полиция открыла уголовное производство. 20 июня правоохранители получили в суде разрешение на проведении выездной проверки НБУ, ПриватБанка и Минфина за период с 1 января 2015 года по 24 мая 2018 года по вопросу закупки указанных услуг.

Отмечается, что с начиная со 2 июля Государственная аудиторская служба проведет 15 дневную проверку.

Напомним, Kroll в своем аудите ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Впоследствии в конце прошлого года суд арестовал активы Коломойского и Боголюбова на $2,5 млрд по всему миру.

Верховный суд 10 мая 2018 года отказался удовлетворить кассационную жалобу компании Пром Гарант Плюс к ПриватБанку о возврате на счета 18,9 млн грн, которые были списаны в ходе национализации.



Высокий суд Лондона 4 мая собирался провести заседание по иску ПриватБанка против его бывших совладельцев и связанных с ними компаний.

Коломойский считает, что Высокий суд Лондона рассмотрит по сути иск ПриватБанка к бывшим собственникам не раньше 2020 года.

Ранее сообщалось, что Коломойский не смог взыскать с ПриватБанка 3,3 млн грн.