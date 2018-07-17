Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Нападение на здание НАБУ: появились подробности
17.07.2018, 16:35

НБУ предлагает пересмотреть подходы к лицензированию банков

НБУ предлагает пересмотреть подходы к лицензированию банков

Регулятор хочет проверять и оценивать банки перед тем, как предоставлять им лицензию

Национальный банк Украины предлагает к обсуждению проект Положения о лицензировании банков, в котором пересмотрены подходы к регулированию большинства процессов лицензирования.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, основной принцип данного Положения - максимально возможный переход от формалистического принципа в подходе к лицензированию до сущностного и риск-ориентированного. "Эти изменения должны стать одним из элементов перехода НБУ к комплексному риск-ориентированному надзору за банками и внедрению процесса надзорных проверок и оценки", - отметил регулятор.

Отмечается, что документ вводит перестройку критериев оценки деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей, репутации и финансового или имущественного положения собственников банков, способности банка осуществлять свою деятельность с учетом бизнес-модели и профиля рисков в его деятельности и других факторов, влияющих на банк.

В основу функционального обновления правового регулирования лицензирования банков, предусмотренного проектом Положения, положены следующие принципы:

- экономической обоснованности требований к банкам, их собственникам и руководителям;

- соразмерности административных требований и регуляторных целей, которые достигаются путем установления таких требований;

- комплексного анализа рисков банка и его собственников при принятии решения в отношении банка.

- повышение роли и ответственности самого банка в мониторинге соблюдения им, его владельцами и руководителями лицензионных условий;

- максимально возможного упрощения формальных требований к заявителям с соблюдением принципа обоснованного сомнения, при наличии которого по отдельным вопросам регулятор имеет право запросить дополнительную информацию и документы;

- права заявителя предоставить регулятору дополнительные объяснения и документы по возможности принятия отрицательного решения по нему;

- сочетание принципа коллегиального принятия решений Нацбанка по ключевым вопросам деятельности банка и оперативного решения более простых вопросов путем принятия решения уполномоченными лицами регулятора.

Выполнение требований проекта Положения в случае его принятия будет обязательным для банков и будет способствовать повышению уровня защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банков, подчеркнул регулятор.

Читайте также

В ожидании транша. Почему НБУ снова повысил учетную ставку 13.07.2018С прицелом на выборы. К чему ведет снижение резервов НБУ 12.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, кредиторы, лицензирование, лицензирование банков, положения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 