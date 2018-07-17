НБУ предлагает пересмотреть подходы к лицензированию банков

Регулятор хочет проверять и оценивать банки перед тем, как предоставлять им лицензию

Реклама Реклама

Национальный банк Украины предлагает к обсуждению проект Положения о лицензировании банков, в котором пересмотрены подходы к регулированию большинства процессов лицензирования.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, основной принцип данного Положения - максимально возможный переход от формалистического принципа в подходе к лицензированию до сущностного и риск-ориентированного. "Эти изменения должны стать одним из элементов перехода НБУ к комплексному риск-ориентированному надзору за банками и внедрению процесса надзорных проверок и оценки", - отметил регулятор.

Отмечается, что документ вводит перестройку критериев оценки деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей, репутации и финансового или имущественного положения собственников банков, способности банка осуществлять свою деятельность с учетом бизнес-модели и профиля рисков в его деятельности и других факторов, влияющих на банк.

В основу функционального обновления правового регулирования лицензирования банков, предусмотренного проектом Положения, положены следующие принципы:

- экономической обоснованности требований к банкам, их собственникам и руководителям;

- соразмерности административных требований и регуляторных целей, которые достигаются путем установления таких требований;

- комплексного анализа рисков банка и его собственников при принятии решения в отношении банка.

- повышение роли и ответственности самого банка в мониторинге соблюдения им, его владельцами и руководителями лицензионных условий;

- максимально возможного упрощения формальных требований к заявителям с соблюдением принципа обоснованного сомнения, при наличии которого по отдельным вопросам регулятор имеет право запросить дополнительную информацию и документы;

- права заявителя предоставить регулятору дополнительные объяснения и документы по возможности принятия отрицательного решения по нему;

- сочетание принципа коллегиального принятия решений Нацбанка по ключевым вопросам деятельности банка и оперативного решения более простых вопросов путем принятия решения уполномоченными лицами регулятора.

Выполнение требований проекта Положения в случае его принятия будет обязательным для банков и будет способствовать повышению уровня защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банков, подчеркнул регулятор.