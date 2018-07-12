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12.07.2018, 16:36

НБУ ухудшил прогноз по резервам

НБУ ухудшил прогноз по резервам

На 1 июля международные резервы Украины составили $17,98 млрд

Национальный банк Украины ухудшил прогноз уровня международных резервов на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба НБУ.

По прогнозам Нацбанка, в 2018 году уровень резервов может составить $20,7 млрд, тогда как ранее регулятор прогнозировал $21,6 млрд. В течение следующего года он может сократиться до $18,8 млрд (ранее  - $19,1 млрд), в 2020 году - $19,7 млрд (прогнозировалось $20 млрд).

Регулятор также отметил, что по новым прогнозам, в 2018 году платежный баланс Украины будет сведен с профицитом в $2 млрд, в 2019 году - с дефицитом в $0,3 млрд, в 2020 году – с дефицитом в $0,1 млрд.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составили $17 млрд 978,2 млн.

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Основным источником пополнения резервов в июне стали поступления в пользу правительства от размещения валютных госбондов, в сумме $539,4 млн.

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Теги: НБУ, дефицит, международные резервы, госбонды, профицит
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