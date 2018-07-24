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24.07.2018, 15:10

НБУ упростит регистрацию сделок на межбанковском рынке

НБУ упростит регистрацию сделок на межбанковском рынке

Регулятор хочет отменить норму об обязательном подтверждении банками всех сделок на межбанковском валютном рынке

Национальный банк Украины смягчит с 1 августа требования к банкам относительно подтверждения и регистрации сделок, которые они заключают на межбанковском рынке, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению, регулятор хочет отменить норму об обязательном подтверждении банками всех сделок по купле-продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины (МВРУ) средствами Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины (ВалКли).

В дальнейшем для подтверждения собственных сделок банки смогут использовать как ВалКли (в добровольном порядке), так и любые другие средства, приемлемые для сторон сделки (например, SWIFT). Одновременно банки получат возможность заключать сделки на межбанке в любое время, а не только во время работы ВалКли, как сейчас, отмечает регулятор.

Также Национальный банк отменяет требования, которые обязывали финучреждения регистрировать сделки по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украины средствами системы КредИнфо.

Ранее информация, полученная через ВалКли и КредИнфо, использовалась Нацбанком для мониторинга ситуации на межбанковских рынках. В дальнейшем эти данные НБУ планирует получать через каналы обмена информацией от торгово-информационных Bloomberg и Reuters, а также из имеющейся статистической отчетности банков.

"Такие шаги окажут банкам больше гибкости по времени заключения сделок и уменьшат нагрузку на них в части информировании, а Национальному банку это позволит получать более оперативную информацию о состоянии денежного и валютного рынков", - пояснил регулятор.

Ранее сегодня стало известно, что НБУ пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару.

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Теги: НБУ, требования, межбансковский рынок, валкли, крединфо
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