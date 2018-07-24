НБУ упростит регистрацию сделок на межбанковском рынке

Регулятор хочет отменить норму об обязательном подтверждении банками всех сделок на межбанковском валютном рынке

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Национальный банк Украины смягчит с 1 августа требования к банкам относительно подтверждения и регистрации сделок, которые они заключают на межбанковском рынке, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению, регулятор хочет отменить норму об обязательном подтверждении банками всех сделок по купле-продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины (МВРУ) средствами Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины (ВалКли).

В дальнейшем для подтверждения собственных сделок банки смогут использовать как ВалКли (в добровольном порядке), так и любые другие средства, приемлемые для сторон сделки (например, SWIFT). Одновременно банки получат возможность заключать сделки на межбанке в любое время, а не только во время работы ВалКли, как сейчас, отмечает регулятор.

Также Национальный банк отменяет требования, которые обязывали финучреждения регистрировать сделки по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украины средствами системы КредИнфо.

Ранее информация, полученная через ВалКли и КредИнфо, использовалась Нацбанком для мониторинга ситуации на межбанковских рынках. В дальнейшем эти данные НБУ планирует получать через каналы обмена информацией от торгово-информационных Bloomberg и Reuters, а также из имеющейся статистической отчетности банков.

"Такие шаги окажут банкам больше гибкости по времени заключения сделок и уменьшат нагрузку на них в части информировании, а Национальному банку это позволит получать более оперативную информацию о состоянии денежного и валютного рынков", - пояснил регулятор.

Ранее сегодня стало известно, что НБУ пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару.